- Odredbama iz čl. 337 Krivičnog zakonika definisano je krivično delo povredi tajnosti postupka, a to delo je određeno stavom prvim i drugim, postoje razlike u radnji izvršenja, ali u svakom slučaju smisao određivanja ovakvog krivičnog dela je, u ovom slučaju, zaštita interesa maloletnih oštećenih u prvom redu. Radnja izvršenja iz stava dva, za koje je predviđena krivična sankcija zatvora i to u trajanju do dve godine, se zapravo svodi na to da interesi maloletnih oštećenih budu do kraja zaštićeni. To se odnosi na pojedine radnje u postupku, ali i na identitete maloletnih učesnika u postupku, bez obzira na svojstvo. Posebnu zaštitu uživa maloletni okrivljeni - započeo je Roskić, pa nastavio: