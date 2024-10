- Ja bih voleo da mi je ta cifra legla na račun, ali to se nikada nije desilo. Međutim, kod Dejana Dragijevića i Srđana Jankovića je nađena poveća suma novca. Evo, supruga mi baš kaže da su kod ovoga iz Zlota, mislim da je to Dragijević, nađene velike pare. E, sad, da li su oni to skupljali vremenom, ne znam, ne zalazim u to. Znam samo da je velika cifra nađena kod njih - rekao je Miloš Ilić.a