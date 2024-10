- Pitanja bi danas trebalo da nastave da mu postavljaju roditelji žrtava. On je na početku prethodnog suđenja odlučio da svedoči protiv roditelja, iako po zakonu kao najbliži srodnik nije bio u obavezi. Tokom svedočenja za sudskom govornicom pravio je duge pauze pre nego što je davao odgovore, koji su najčešće bili kratki, ali konkretni. Svedočeći o majci, rekao je da je ona stalno tražila da bude u svemu najbolji, da se ljutila i vikala kada to nije bio i da je i zbog toga bio ljut na nju. Veoma je važno i to što je rekao da je njeno ponašanje uticalo da učini zlo, ali i to da je kroz odgovore na pitanja naveo da se 3. maj ne bi dogodio da nije imao očeve pištolje - navodi sagovornik Kurira.