"Napokon su pale maske i istina je pobedila. Konačno smo dočekali istinu iako smo to znali od samog početka. Predstoji nam još teža borba, ali nećemo odustati", ovako je Dragana Nikolić, majka Alekse Stojmenovića iz Aleksinca, koji je 16. maja 2021. godine preminuo od povreda zadobijenih na rođendanskom slavlju , prokomentarisala potvrđivanje optužnice protiv trojice mladića koji su učestvovali u kobnoj tuči.

- Apelacioni sud je odbacio sve žalbe koje su podnete i vratio optužnicu Višem sudu koji je optužnicu i potvrdio. Smatram da su manipulacije i laži dovele do toga da se proces oduži jer je tokom tri i po godine bilo mnogo pokušaja da se krivica svali na sve i svakoga kako bi pravi krivac izbegao odgovornost. To nam je nanosilo bol i neizmernu tugu jer su u javnost iznošeni detalji samog ubistva, počev od snimaka nadzornih kamera, pa čak i podaci iz obdukcionog nalaza. Nijedna kazna nama ne znači jer neće vratiti Aleksu, ali borićemo se do zadnjeg da krivac dobije najvišu moguću - napisala je majka tragično nastradalog mladića.