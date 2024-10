- Pitala sam ga da li je dobro, a on je odgovorio da jeste. Videla sam da ima masnicu kod oka i da je bio izgreban. Pitala sam ga da li je udario glavu, a on je rekao da jeste o beton. Meni je najstrašnije što je taj napadač, nakon što smo sklonili deku, nastavio da kruži oko njega i pokušava da se probije kroz nas do njega. Jurili smo ga da ga zadržimo, ali on nije mogao da se obuzda. Kada je malo došao sebi i dalje nije shvatao da je pogrešio, da je reagovao ishitreno - priča nam studentiknja.