- Kao i prošli put su bile velike mere bezbednosti ali ovog puta su stavili paravane jer je naš fotoreporter uspeo da ga slika prošli put. Dakle, on je otišao uz pratnju policije i kolima. Policija obezbeđuje transport, a on je bio u sanitetu. Mere obezbeđenja su velike zbog mogućnosti napada ali i bekstva, a zbog njegovih godina štiti ga i zakon. Transfer je dobro organizovan i nije bilo nikakvih problema. Ponovo nije bilo moguće videti njegovo lice i on je zaista, nekoliko sekundi, dakle mislim da nije ni minut prošao, vrlo brzo prebačen iz klinike u samo transportno vozilo. Kako sam video, danas je došla majka dečaka ubice Miljana ali i roditelji ubijene dece.

- Prema našim saznanjima, on je rekao da je majka od njega očekivala da stalno bude najbolji u svemu, da se ljutila i vikala na njega kada nije bio najbolji, da je njemu to smetalo i da je to možda bio okidač za ono što je počinio 3. maja. S druge strane, rekao je i da otac nije imao oružje u kući, jer je nama poznato da je on vršnjake i radnika obezbeđenja ubio iz dva očeva pištolja, da on to ne bi učinio. To praktično znači da njemu oružje ne bi bilo dostupno. On ne bi imao gde da nabavi to oružje, da oružje ne bi bilo u kući, njemu na dohvat ruke praktično.