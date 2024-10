- Na pitanje jedne majke zbog čega je pucao u njeno dete, on je odgovorio zato što nije voleo da pomaže drugoj deci. Kada mu je ona predočila da postoje dokazi da je upravo njeno dete, koje je ubijeno, pomoglo tom istom ubici, on je rekao, ne sećam se. To mnogo govori o odnosu dečaka-ubice prema svojim vršnjacima. Nisam sigurna da li treba da podelim moj utisak, ali eto, rizikovaću i reći ću. Moj utisak je da je on bio ljubomoran na svako dete koje je bilo bolje od njega u bilo čemu. Napomenuću da je on smenu promenio te školske godine, u septembru, nekoliko meseci pre zločina. Smenu je promenio jer je navodno bio u razredu sa nemirnom decom, bio je neprihvaćen i nije se lepo slagao sa njima. I njegovi roditelji su prema svedočenjima predložili da mu smena bude promenjena. Promenio je smenu i po onome što su pričali zaposleni u školi, on je zapravo iz jednog odeljenja u kom je bio među najboljim đacima, prebačen u odeljenje u kom je bio prosečan.