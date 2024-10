- Bilo bi nam malo sat vremena da pričamo o tome. Mislim da nemamo dovoljno podataka kako bi analizirali ovog dečaka ubicu. Pravo pitanje je kako je došlo do toga, čak možda važnije, kako možemo ovo da predupredimo da se ovi slučajevi više nikada ne bi dešavali. Očigledno je da je to izraz jednog stanja u društvu - rekao je Trebješanin.

On je istakao i da nasilja ima svuda, ali da je najviše zabrinjavajuće to što se ono propagira na pojedinim televizijama:

- Te televizije koje grade svoj rejting na serijama sa mnogo ubistava, na rijaliti programu, to itekako utiče. To je dokazano. Psihologija ima jako dobra istraživanja koja pokazuju da dete od do 12 godina vidi negde do 100.000 nasilnih scena na televiziji i 8.000 ubistava, a sa 18 godina vidi više od 40.000 ubistava - rekao je Trebješanin.