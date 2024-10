- Majka Andrije Čikića postavila je pitanje dečaku ubici koje glasi "Zašto je želeo da ubije baš njenog sina?" ali nije uspela da dobije odgovor. To je ključno pitanje koje će svako od roditelja nastradalih postaviti. Ovo je možda poslednji put da neki od njih imaju priliku da ga vide oči u oči te je njegovo odbijanje da odgovori na pitanje poput ovog dovelo do veoma mučne atmosfere u sudnici, mnogi od roditelja nastradalih su plakali i ostali vrlo uznemireni.

- Dečak ubica se uopšte ne usredsređuje na otkrivanje razloga svoje krivice već samo na motiv gde sebe želi da predstavi kao žrtvu. Pokušava da se predstavi kao neko ko je bio primoran ovo da uradi i ko je trpeo velike presije. Ja razlogom smatram to što su mu određena deca smetala i pravila veliku dozu konkurencije. Bio je svestan da je on bio na visokom niovu uspešnosti ali je svoje prijatelje iz odeljenja video kao pretnju svemu što je postigao. To ga je po mom mišljenju nateralo da počini ovaj zločin i usmrti određenu decu, a ne presija koju je kako tvrdi trpeo od strane roditelja.