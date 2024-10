Nakon jučerašnjeg nastavka suđenja zbog ubistva u osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" koje se dogodilo u maju prošle godine, za "Puls Srbije" na Kurir televiziji govorili su advokat Marko Kovač i Aleksandar Kontić, psiholog i sociolog. Prema najnovijim informacijama javnost je imala prilike da sazna detalje o atmosferi tokom ročišta koji su pokrenuli lavinu pitanja i zatražili dodatna objašnjenja od strane stručnjaka.

Sa pravnog gledišta ovaj slučaj naziva se posebnim imenom, a to je za Kurir televiziju pojasnio Kovač otkrivši nove detalje koje se tiču zakona tokom aktuelnih ročišta:

- Pravnici njegov slučaj nazivaju "Oblik krivice - direktni umišljaj" što objašnjava to da je on svesno počinio delo. Znao je kolika može biti kazna koja mu preti nakon ovog zločina i prema našim zakonima otkrio je da ne može biti krivično odgovoran. Sve to je dovelo do njegove odluke koju je svesno doneo - rekao je Kontić i dodao:

- Deluje mi kao da je dečak veoma dobro pripremljen za suđenje što me dovodi do pitanja ko ga je pripremio. Prema zakonu je takođe imao pravo da odbije svedočenje ali se ipak odlučio da našteti svojim roditeljima. On se uprkos tome što u svakom trenutku može da kaže kako ne želi više da učestvuje u svedočenju odlučuje da nastavi, stvarajući utisak kao da uživa u tome, kao i u slušanju pitanja koja mu postavljaju roditelji oštećenih.

Na tvrdnje koje je Kovač izneo nadovezao se i Kontić, te oktrio kako pripadnici njegove struke objašnjavaju pravni oblik ovog zločina.

- Dečak ubica je vrlo svestan toga što se nalazi pred velikom publikom te sam siguran da njegovi odgovori iz tog razloga neće biti autentični. Ne verujem da ima želju da doprinese boljem razvoju ovog suđenja jer on kao i mnogi drugi zločinci ne osećaju krivicu već kajanje, a kajanje osećaju samo iz razloga što su uhvaćeni. Dečakova najveća povreda je ta što nije pokazao da je njegov intelekt iznad onih koji su mogli da ga spreče i kazne za zločin koji je počinio - rekao je Kontić i dodao:

- Odbijanje da odgovori na određena pitanja nije u svrhu toga da zaštiti sebe, on želi nešto drugo da postigne. Dečak ubica u ovom slučaju ponovo dolazi do svog intelektualnog momenta te na taj način procenjuje šta odbijanjem može da postigne u sudnici, od provokacije do dodatne tuge ožalošćenih.

