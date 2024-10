- Eto, znamo sad ko su krivci za njegovu smrt, ali opet ne znamo zašto su nam ubili našu zvezdu vodilju. Izlazio je iz kola te večeri, hteo je da dođe svojoj kući. Ali nikada više nije ušao, iako ga često čekamo da se pojavi na vratima. Pratili su ga, vrebali priliku da ga ubiju. I eto, ub ili su ga bez trunke kajanja, kao najgoreg kriminalca, a on je bio jedan divan mladić koji nije živeo u tom lošem svetu. Nije pripadao takvom društvu.

- Njima se srušio ceo svet. On im je bio sve. Dugo im je trebalo da prihvate šta se dogodilo. Zoki je bio pun ljubavi, dobrote i nekako svi mislimo da nije ubijen zbog nekog svog "duga". Ovde je nešto drugo u pitanju, ali ne znamo šta. Pitanje je da li ćemo dobiti odgovor na to pitanje koje nas muči već tri ipo godine - kaže Uskokovićeva rođaka za Kurir i dodaje da on nije imao dosije niti je bio problematičan.