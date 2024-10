- Ovaj događaj ima i građansko-pravne posledice, a jedan od oblika te odgovornosti svodi se i na tužbu koja je podneta protiv maloletnog izvršioca. Imajući u vidu da je on maloletan, tužbom su morali da budu zahvaćeni njegovi roditelji. S obzirom na činjenicu da je do tragedije došlo u prostorijama škole, onda je tužba proširena na školu, koja je javna i državna ustanova i otuda , po principu objektivne odgovornosti, tužba je zahvaćena i država.

- Vrlo potresno i emotivno. Suđenje je zatvoreno za javnost, ali mogu da kažem da su svi roditelji, koji svaki put učestvuju u postupku, zaslužuju empatiju celog društva zbog dostojanstva, hrabrosti i snage da svaki put ponovno prolaze kroz glavni pretres za taj 3. maj. Mislim da nećemo sutra saznati celu istinu, već da ćemo kroz ove dokazne predloge doći do novih saznanja, kao što se i dolazilo, možda će se doći i do novih krivičnih postupaka, do nekih potencijalno krivično odgovornih.