- Jutros je u vojnoj fabrici Sloboda došlo do eksplozije. Međutim, prema svim onim prvim informacijama koje su do nas stigle, pretpostavljamo se da je reč o manjem požaru i eksploziji manjih razmera. Prema zvaničnim informacijama, u ovom incidentu povređenoa je jedna, a nezvanično dve osobe. Iz opšte bolnice u Čačku su potvrdili da je povređen jedan 38-godišnji muškarac koji je sa opekotinama zbrinut u urgentnoj službi bolnice. To je potvrdila doktor Marija Stranjanac, PR bolnice i lekar u toj službi - započela je novinarka Kurira i nastavila: