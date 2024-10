Dvotočkašem je upravljao tinejdžer, dok je njegova devojka bila iza njega. Do nesreće je došlo, kako smo pisali, kada Slobodan B. (84) iz Krčedina vozeći "mercedes" nije ustupio prvenstvo prolaza vozaču motora i direktno se zakucao u njih. Okrivljeni se od avgusta nalazi iz zatvoru gde je dobio kaznu u trajanju od dve ipo godine.

- Za smrt dvoje dece pred kojim je bila budućnost dobio je prvobitno tri godine zatvora, ali se on žalio na tu odkluku i apelacijom ta odluka je smanjena na dve ipo godine. Zatim je ta presuda išla na Vrhovni sud i ta odluka je konačna, dobio je dve ipo godine za smrt naše dece. Sramno.

- Vozilo kojim udarite nekoga u saobraćaju treba da bude jednako sa oružjem kada nekoga ubijete. Smrt se dešava u oba slučaja, te ljude više nikada ne možemo da zagrlimo, poljubimo, da pričamo sa njima, ostaje nam samo sećanje , fotografije, snimci da ih ne zaboravimo - kaže on u jednom dahu i dodaje:

- Ja sam svestan da meni moje dete niko neće vratiti, znam to, ali ne želim da neko ko je kriv za nečiju smrt prođe sa ovako malom kaznom. Dotični se žalio na milion bolesti, a nije izostavio ni brojne izgovore i odlaganje odsluženja te bedne kazne zatvora. U decembru prošle godine donesena je konačna presuda, ali je on odlagao i tek je u avgustu otišao u zatvor. On se nama faktički smeje u lice, a mi ležimo na spomeniku i ljubimo našu decu tako.