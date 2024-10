Poternica za Vušovićem, podsetimo, raspisana je 2022. godine. Prema navodima optužnice, on je blisko sarađivao i održavao kontakt s odbeglim vođom kavačkog klana Radojem Zvicerom.

Većina pripadnika njegove kriminalne grupe pala je pre nekoliko meseci u velikoj akciji policije. Oni su, između ostalih, osumnjičeni i za nekoliko ubistava, kao i pokušaja. O Vušoviću mediji pišu godinama unazad, ali zasad nije poznato gde se on nalazi. Mediji su pisali i da je on „specijalizovan“ za komplikovana ubistva, a srpski istražni organi potraživali su ga zbog „dovršenja krivičnog postupka zbog krivičnog dela nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija“. Ipak, on je na kraju oslobođen.