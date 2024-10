Hapšen u Dominikani, misteriozno nestao

Podsećanja radi, jedan od najtraženijih kriminalaca, uhapšen je danas u Barseloni po Interpolovoj poternici, međutim, Vušović je hapšen i ranije i to u martu 2021. godine u Dominikanskoj Republici.

- Umesto da bude izručen Srbiji koja je tada tragala za Nikolom Vuševićem, on je pušten iz ekstradicionog pritvora i pod nizom misterioznih okolnosti pušten na slobodu - podseća izvor.

Medicinska sestra pomogla u akciji

- Pričali su po gradu o nekim sukobima, ali to su tuče momaka od 15 ili 16 godina. Valjda je taj Vušović ranjen, nikad mi to Lazar nije ispričao, i navodno ga zbog toga zovu Ćopavi Džoni, navodno da ga je Lazar ranio. Ali to mi ne liči na Lazara, nikada nije nosio oružje - rekao je nedavno otac Lazara Vukićevića, koji je ubijen 2020. godine od strane Belivukovog klana, kako se sumnja.