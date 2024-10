Nastavak suđenja roditeljima dečaka ubice iz Ribnikara obeležio je proteklu nedelju, ali srpsku javnost do kostiju je uznemirila vest iz Subotice gde je u osnovnoj školi učenik osmog razreda nožem izbo drugaricu po rukama i nogama.

Emisija Puls Srbije vikend bavila se ovim zločinima, a gosti voditeljke Krune Une Mitrović bili su privatni detektiv Uglješa Grgur, odgovorni urednik Kurira Rajko Nedić, predsednik Sindikata policijskih starešina Srbija Blažo Marković i novinar Mladen Radulović.

- Godinu i po dana pričamo o smanjivanju praga krivične odgovornosti, ali nam se stalno pominju drugi razlozi za neuvođenje ovog praga. I dalje mislim da je neophodno to učiniti i ovaj primer je najočigledniji da se mora reagovati hitno. Govorim o danima i satima. Da se ovo desilo samo nekoliko meseci ranije i ovaj napadač iz Subotice bi prošao nekažnjeno zbog svojih godina. Poslendjih dana imali smo suđenje u vezi s najvećom tragedijom u istoriji Srbije. Mediji su prinuđeni da izveštavaju o tome i ne možemo ih kriviti jer javnost to očekuje. Još jedna potvrda da kad se ovakva tema postavi kao mejnstrim, to utiče na mlade, na labilne osobe, one koje nisu poneli vaspitanje iz kuće. Još jednom apelujem da se spusti prag odgovornosti - rekao je Radulović.

I Blažo Marković bio je sličnog stanovišta.

- Mi smo ovde u studiju svi za to, a samo je gospodin Grgur poslanik koji može ovo da pokrene u Skupštini. I ne samo to, nego čitav set zakona. Moje dete takođe ide u školu, i on može da bude zaveden da učini bilo šta. Ali ako se trgnemo, moći ćemo nešto da učinimo - rekao je Marković.

Uglješa Grgur osvrnuo se još jednom na zločin u Subotici.

- Dečak iz Subotice došao je u suprotnu smenu s namerom da ubije školsku drugaricu - rekao je Grgur, na šta se nadovezao Rajko Nedić.

- U našoj zemlji je pokrenuto u nacrtu zakona i dopunama krivičnog zakona, ali nema smanjenja granice starosne. Pozdravljamo što je maloletnicima zabranjen ulaz u streljane, kao i kazne za nošenje i držanje oružja. Recimo, advokat je na jučerašnjoj parnici vlasnika streljane okrivio da nije bilo strogog nadzora nad maloletnikom - smatra Nedić.

- Monstrum ubica neće odgovarati za masakr u Ribnikaru, ali njegovi roditelji bi mogli. Njihovi advokati žele da izuzmu krivicu iz porodice, već to pokušavaju da svale na školu i streljanu. Uzročno-posledična veza svega ovoga su ubravo roditelji, niko drugi. Dečak ubica je hteo da izvrši ovo ubistvo, a kad se uplašio za svoju bezbednost, zvao je policiju i rekao šta je uradio. On je sve to isplanirao i unapred znao. Još traje rasprava o spuštanju granice, i do moramo da predložimo do 1. novembra. Da se ja pitam, spustio bih granicu na 10 godina, a da ispod toga svu krivicu snose roditelji ili staratelji - rekao je Grgur.

Marković je podsetio da ovo nije prva inicijativa tog tipa.

- Pričali smo o tome pre deset godina, videćemo šta će biti na ovom procesu, pogotovo jer obe strane imaju vrhunske advokate. Branitelji svaljuju krivicu na društvo, a s druge strane imamo tvrdnje da je škola kriva. Tako reprezentativna škola da nije uradila nešto da to spreči. Hajdemo na referendum da odlučimo o tome - rekao je Marković.

- Da li taj što treba da napiše preporuku za promenu zakona sedi negde i pije kafu ili je to do nekih "partnera" na visokim mestima. U staroj Jugoslaviji zakon je važio za sve i znalo se šta se sme - dodao je Radulović.

- Nadovezao bih se na to kako je ko postavio odbranu. Iz dosadašnjeg suđenja možemo da zaključimo d aroditelji svaljuju krivicu na školu i društvo, ali zanimljiv jhe datalj gfde je advokat dbrane hteo da postavi pitanje dečaku da li je gledao sajtove sa pucanje i navodio da kaže da je to uradio pod uticajem interenet sadržaja. Takođe, druga teza odbrane je da mu nije pištolj stavio otac nego instruktor. Od 92 metaka ispucao je 57 i veliki broj nije pogodio u decu i čuvara. Uopšte nije istina da je bio obučen pucač, ubijao je nevine žrtve izbliza. On je kukavica - smatra Nedić.

Voditeljku je zanimalo zašto se razredni starešina nikada nije pojavila na sudu.

- Stresno je to i ljudskom umu nije pojmljiva razmersa ovalvih zločina. Gomila mrtve dece u učionici. Mi imamo talas nasilja svuda oko nas, po televizijama, mrežama, svuda. Teško je ostati imun na to. Složio bih se da su Srbi najhrabriji na internetu, video bi ih kako bi oni reagovali da su bili u koži tih učitelja - nadovezao se Radulović.

- Ista priča kao u Mladenovcu. Ubijao je dok nije ostao bez municije. A da je policija pucala, svi bi odgovarali za streljanje - rekao je Marković, na šta se nadovezao Radulović.

- Hoćeš da ti kažem zašto policija ne puca? Zato što nas pritiskaju naši partneri jer je pre 20 godina policajac ustrelio nekog ološa i presuđeno je da je prekoračio ovlašćenja - dodao je Radulović.

Na pitanje Krune Une Mitrović da li dečak ubica ima ikakvu komunikaciju sa spoljnim svetom, odgovorio je Nedić.

- Majku je mogao da viđa do oktobra - rekao je Nedić, da bi Radulović istakao:

- On je u prvoj izjavi abolirao oca, a na ovom suđenju je svalio krivicu na njega, što govori da ima pravnog savetnika - rekao je Radulović.

- Ovaj mali zločinac ima pravo na pravnog savetnika - smatra Marković i nastavlja:

- Sve je dogovorio sa advokatima, šta će da priča, koga da optuži. Radi se o inteligentnom zločincu.

Grgur se nije složio s tim:

- Da je iole inteligentan, ne bi to mogao da uradi. Ipak je on monstrum i tu je tačka.

Voditeljka se vratila na dečakovu promenu iskaza i pitala Radulovića da pojasni.

- Ocu će biti smanjena razlika ako se ispostavi da je izjava tačna, ali na sudu ne mora da se govori istina. Otac nije po zakonu sačuvao oružje i municiju i dete je napravilo masakr. Devedesetih smo imali mnogo nesrećnih slučajeva gde su deca slučajno ubijala sa roditeljskim naoružanjem - rekao je Radulović.

- Ja sam čuo da je otac čuvao oružje po zakonu, ali pitanje da li je znao šifru sefa i zato ga je bilo lako otvoriti - smatra Marković.

Urednik Kurira otkrio je još jedan detalj sa suđenja.

- Prilkom pretresa stana su pronađeni meci u radnom stolu dečaka, i to ga je Tužilaštvo i pitalo. On se unapred pripremio da u kritičnom trenutku, posle masakra, pravi presek u svojoj glavi, odlazi u dvorište i predaje se. Dobio je na vremenu tako što je zvao policiju kako ovi ne bi pucali u njega - otkrio je Nedić.

