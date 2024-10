- Mimo svih poznatih informacija da je on uhapšen i za koja se dela tereti, interesantno je da su juče njegovi advokati najavljivali da bi on želeo da se preda, ali je ministar Dačić potvrdio njegovo hapšenje i čeka se njegova isporuka u Srbiju. Međutim, Kurir ekskluzivno saznaje kako je on uhapšen, a to se odvilo preko njegove žene, a i naša policija je učestvovala u tome. Oni su mesecima pratili ženu i još dve osobe, a to su radili u najvećoj tajnosti. Naravno, i oni su znali da su im rođaci i prijatelji pod prismotrom. Doduše, akcija je bila strogo čuvana, a kada je žena krenula ka njemu, oni su javili državi kojim kolima prolazi, oni su je propustili i u određenom trenutku ih uhapsili. To je saradnja naše policije na međunarodnom planu sa drugim policijama, a pre svega španskom. Posle nekoliko meseci ozbiljnog rada, uspeli su da ga lociraju uz pomoć te dve osobe koje su ih, naravno nesvesno, doveli do njega. Na svu njegovu predostrožnost i dosadašnje skrivanje, ipak je uhapšen. Iz te grupe ostao je Zvicer, za koga ne znamo gde je - otrkio je Nedić.