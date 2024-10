"Kao roditelj, Katarinina mama, dolazim skoro 3 godine sa željom da znam šta se desilo tog kobnog jutra, tog 29. januara kada je nama presuđeno. Želela sam da saznam kakve su povrede bile preživelih, da li su bile životno ugrožene? Ako su povrede bile lakšeg karaktera i one bile svesne, da li su pomogle svojim drugaricama? Saznala sam da nisu. Želela sam da saznam istinu, želela sam da saznam koje su bile zadnje reči mog deteta, da li je plakala, vrištala, zvala upomoć", počela je svoju potresnu ispovest majka stradale.

"Njih dve koje su preživele najbolje znaju kako je moja Kaća umirala, ali ja nemam nikakav kontakt sa njima. One mi nisu ni saučešće izjavile, niti došle da zapale sveću svojoj drugarici, ni na jedan parastos, zadušnicu, godišnjicu, rođendan. Mislila sam da kada Anđelu puste iz pritvora de će doći i reći - izvini, žao mi je. Povredim slučajno komšiji životinju, pa kažem izvini. To njeno izvini neće vratiti moje dete, ali mislim da je tako ljudski. Kod nje ne vidim ni trunku empatije, ni trunku griže savesti.

Pored svih njenih prekršaja koje je napravila, vozila sa probnom dozvolom posle 10:30 h, vozilo veće kubikaže, prekoračenje brzine, pod dejstvom alkohola, različite gume, u jednom malom mestu kao što je Predejane, da bih sebe odbranila pred ljudima, najbolje je reći zašto smo se mi priključili gonjenju. Stavite se vi u naše pozicije i vi ste roditelji i vi imate decu. Kakav bih ja roditelj bila da sam tog dana rekla ne, ja bih se potpuno ogradila od svog deteta, kao da me ne zanima šta se desilo sa njom", priča žalosna majka i nastavlja:

Jako sam ponosna na svoje dete, ponosna sam što sam je imala, a nesrećna jer sam je prerano izgubila. Po onome što vidim, njeni roditelji idu uzdignute glave kao da je njihovo dete osvojilo Nobelovu nagradu. O njihovoj neljudskosti imala bih mnogo toga da kažem, ali ne znam kako sam skupila snage i za ovo. Ja sam očiti primer, ono što me nije ubilo - to me ojačalo.