- Istraga je vođena skoro dve godine. Na mestu gde je pronađeno Filipovo telo održan je neki ritual, mnogo ljudi vođeni svojim vođom su okrenuli naopako sveće, hleb i krst, utabali su taj prostor da izgleda kao ring, vidi se da je tu krug po kojem se hodalo . Nađene su ženske naočare, narukvice, upaljači, sitnice koje su im ispadale. Iako sam u svetu bolesne psihe, to je za mene bio paralelan svet, to nikada nismo učili na fakultetu - rekla je Tomović.

- Saznali smo do kog nivoa dolazi ova sekta, ja sam se stresla od pomisli da je to normalan svet koji oko nas živi. Oni nisu čudaci, obučeni u crno, niti su našminkani u belo, oni funkcionišu. Vrh te piramide iz kojeg potiče ta rođaka je bio čovek koji je dobrostojeći, sa porodicom i troje dece, imao je firmu koja se bavila trgovinom tehničke opreme, a sve to je bila maska.