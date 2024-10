Suđenje Urošu Blažiću, koji je prošlog maja ubio devet mladih osoba i ranio još 12 u selima Malo Orašje i Dubona nastavljeno je u Specijalnom sudu u Beogradu. Članovi porodice Blažić koji je trebalo da svedoče nisu se pojavili u sudu, zbog čega je tužilac tražio da se novčano kazne.

O detaljima sudskog procesa, za vikend specijal "Puls Srbije" na Kurir televiziji, koji vodi Kruna Una Mitrović, pričali su Božidar Spasić, bivši obevaštajac Službe državne bezbednosti i Tanja Damjanović, advokat momka koji je ranjen u okolini Mladenovca.

Spasić se osvrnuo na užase i suđenja koja su zadesila našu državu:

- Ne pamtim da imamo tri suđenja, recimo ova dva, to je katastrofa u kojima je ubijen ogroman broj mladih ljudi i dodatno za ubistvo pevačice Marjanović. Dakle, ovo je ozbiljan test za našu državu, policiju, tužioce... Međutim, kada govorimo o ova dva slučaja koja su izuzetno značajna, koja niste mogli ni u snu da predvidite, ja to ocenjujem kao nacionalnu katastrofu ili kao rušenje jednog sveta, tako se i deo naše zemlje i ponašao. Naprosto, srušile su se iluzije da se takve stvari dešavaju samo u Americi, a to se nama dogodilo. Šta se to dogodilo da oni pucaju u ljude, znate, to nije ni slično pucanju u vazduh ili neku nesretnu životinju, nešto nam je promaklo i niko nema pravi odgovor. Najgori čin je pucati u ljude, on je pucao u drugare, a ovaj u školske drugare. Pored ovih ubica kojima se sudi, vi imate i kolateralnu štetu, a to su roditelji, koji nisu umeli ili nisu znali da otkriju planove njihove dece.

Damjanović je pričala o motivima i detaljima o kojima se tokom vremena saznalo više:

- Roditelji, ali i sama javnost, pokušavaju da odgonetnu zbog čega se to desilo, a do danas nismo došli do tog odgovora. Naime, on i njegov otac izbegavaju da prilikom odbrane odgovore na ta pitanja, oni ustvari izbegavaju da uopšte pričaju o masakru, oni pričaju da su ugledna porodica i negiraju sve ostalo. Oni su u toj odbrani pričali o tome da nisu posedovali oružje, da ne znaju kako je to dospelo u kuću. Uroš Blaić je nešto i pričao o motivima, odnosno spomenuo je da je omalovažavan, ali ono što smo čuli od meštana jeste da mnogi njega nisu lično poznavali, dok su ga drugi poznavali u smislu aktivnosti poput fudbala. Do danas nismo dobili objašnjenje.

S obzirom na to da se pominje da se neko nalazio neposredno, pre nego što je počinio masakr, sa njim u taksi vozilu, Damjanović je rekla da je ključno svedočenje taksiste:

- Apsolutno, tu možemo da uvidimo na koji način se to dešavalo i da potpuno rekonstruišemo ceo događaj. Na prethodnom suđenju se postavilo pitanje toga, videćemo šta će biti u nastavku, naravno da nam znači ko je to lice i da se ono otkrije. Postoje kamere, a pitanje je da li su mogli da snime zarad toga, u nastavku nas očekuje i svedočenje kolega oca Uroša Blažića, koji govore o njegovom odnosu na samom poslu i postupcima koji se vode protiv njega. Nestala je velika količina oružja, koja je posle pronađena, a sada se samo identifikuje da li to oružje potiče iz vojske.

