Marjanović je završio građevinsku školu, imao trgovinsku firmu, dobra kola, lepe devojke... Praktično, sve što bi poželeo. Dovođen je u vezu sa mnogim poznatim pevačicama, što je on uvek demantovao. Voleo je da pokazuje moć i razbacivao se novcem, što se ostalim žestokim momcima nije svidelo.

"Jutros u pola četiri su pokušali da me ubiju! Pucali su sa stepeništa iznad mog stana. Ne znam kako, ali ostao sam živ. Imao sam više sreće nego pameti. Vraćao sam se kući. Odjednom je zapraštalo! Imao sam sreće, zbog komšiluka sam bio tih, a nisam ni upalio svetlo u hodniku. Kad sam otključao vrata, sa stepeništa je počelo da trešti. Bacio sam se kroz vrata u stan, nogom sam zalupio vrata, sva su izrešetana, a u stanu je haos. Dođite da slikate. Ne znam iz čega je pucano, iz više revolvera, heklera ili uzija. Posle sam čuo trku i pucača više nije bilo. U hodnik su izašle uplašene komšije. Saznaću već danas ko je pucao, ali me više zanima: Zašto? Sad je na ulici neko čudno vreme, klinci šetaju sa pištoljem za pojasem i čekaju nekog poznatog da upucaju. Bojim se samo tih napaljenih momaka da se preko mene mrtvog ne proslave. Ali jadna je to slava. Danas je veština ne ubiti nikog, a veličina ostati živ. Sutra ću već biti daleko. Idem u Ameriku. Ćao", rekao je tada Marjanović.