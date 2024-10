Zoran Uskoković Skole bio je surov, sudeći prema rečima Zorana Brankovića Lepog , momka sa voždovačkog asfalta iz devedesetih godina . On je svojevremeno ispričao kako je Skole naplaćivao dugove.

Prema nekim svedočenjima, na živo su mu vadili zube, a neki pak tvrde da su mu polomili podlaktice i šake, nakon čega su dizalicom od kola pokušavali da mu slome butnu kost, ali je Skole to zaustavio i tu su ga ostavili. Ovaj se nekako odvukao do puta, kada ga je neko video i pozvao Hitnu pomoć.

"Ljudi ne znaju da kad odeš kod stomatologa i treba da vadiš više od dva zuba on zove oralnog hirurga, to su stravična krvarenja, to mora da se čupa, da se lomi, da se vadi... Izgleda da su oni zbog mene vodili zubara ili oralnog hirurga da bi ostao živ", opisao je Jovke nemili događaj.