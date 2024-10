- Danas se očekuje da svedoče članova porodice Gavrilović iz Kragujevca, kao i veštaci i svedoci, uključujući ranjenu Andrijanu Mitrović. Članovi porodice Blažić, koji su prethodno odbili da svedoče, imali su pravo na to kao privilegovani svedoci, s obzirom na to da su u srodstvu sa optuženim. Međutim, ono što je obavezno je da se pojave na sudu i daju izjavu da ne žele da svedoče, što je u ovom postupku izostalo, a to smatram sramotnim. Sud im je dao još jednu šansu da se pojave, ali ukoliko to ne urade, biće novčano kažnjeni - istakla je Selak.