- Ako se sećate "Kosovke devojke", to je to. Leleci, kukanje. Ne znam šta da kažem. Bio sam gore, video sve. To je užas. Video sam tog momka Marka Mitrovića, oči su mu bile otvorene, sedi, predavao se. On nije sedeo na zemlji, nego je svojim petama, naslonjen na zid. To mi je poznato, bio sam na ratištu, poznato mi je da se on predavao kad je ubijen. Neka kaže ovaj idiot da li ga je molio da ga ne ubije, a on ga ubio. Ja sam pored mog unuka prošao dva puta, ali ga nisam video - rekao je Milić dok je stajao za sudskom govornicom, pa potom dodao: