U međusobnoj komunikaciji, u januaru 2021. optuženi Dario Đorđević Dekster rekao je Vušoviću, kako se navodi u Skaj komunikaciji, da nije za to da on ide u Južnu Ameriku.

Đorđević: Nisam za to da ideš u Južnu. Ako odeš tamo ima da se opustiš, nećeš živ da se vratiš. Morša da bude na terenu gde je tenzija i u bekstvu.

Vušović: Kako neću opstati?

Đorđević: Da te ne ubije neko tamo.

Vušović: Ima jedna zemlja gde je uređen sistem kao u Evropskoj uniji i tamo bih ja da idem, u Urugvaj.

Đorđević: Dubaji je bolji, tamo nema kriminala, a ista je cena kao u Vijeni, najsigurniji grad na svetu.

Vušović: Mnogo para treba za to.

Đorđević: Ja ću stan da ti organizujem, imam ženu od kuma tamo.

Vušović: Ti možeš da mi nađeš stan?

Đorđević: Da, da, imam i dve ribe tamo.