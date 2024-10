Na suđenju Urošu Blažiću, optuženom za masakr kod Mladenovca i Smedereva, došlo je do izrazito emotivnih scena, a incident u sudnici dodatno je uzburkao atmosferu. Svedoci, među kojima su bili članovi porodica žrtava, izneli su teške detalje o događajima tog kobnog dana 4. maja, a suđenje je u više navrata prekinuto zbog intenzivnih emocija.

U jutarnjem programu Kurir televizije, gosti Mladen Radulović, šef deska portala Telgraf.rs, i Tanja Damjanović, advokat i zastupnik jednog od ranjenih, analizirali su tok suđenja i ponašanje Uroša Blažića, kao i njegovog oca Radiše.

Tanja Damjanović, kao pravni zastupnik jednog od ranjenih, najpre je iznela je detalje o emotivnom svedočenju brata dvojice ubijenih. Opisala je kako je brat jednog od stradalih mladića slikovito objasnio položaj tela - kako je jedan od braće klečao pred Urošem Blažićem, pre nego što mu je ovaj pucao u glavu. Ta hladnokrvnost s kojom je Blažić prilazio žrtvama, proveravao ko je živ i "overavao" ih pucanjem u glavu, izazvala je nevericu i tugu kod prisutnih, što je bilo teško slušati i svedocima i porodicama.

Kurir Televizija

Damjanović je dalje istakla kako se Blažić ponašao neprimereno tokom celog suđenja.

- Drugi brat, koji je pokušao da spasi život bratu, vozio ga je do bolnice, ali nije uspeo - stigao je do bolnice, ali brat je preminuo. Ovo je izazvalo bolnu reakciju svih prisutnih, a Blažić je kroz podsmeh reagovao, kao da se ništa nije dogodilo. Takvo ponašanje izazvalo je velike reakcije u javnosti, a naročito patnju kod svih oštećenih. Na kraju, reakcije ljudi u sudnici, uključujući advokate, bile su snažne - tražena je zaštita oštećenih zbog Blažićevog ponašanja, jer nije prvi put da se on ponaša neprimereno prema svedocima - rekla je Damjanović.

Nenad Kostić, Petar Aleksić

Mladen Radulović, prateći suđenje još od početka, istakao je da se Blažić i njegova porodica konstantno trude da izbegnu odgovornost. Kako Radulović navodi, sam Blažić se ponašao kao da je uveren da će izbeći pravdu, što se posebno videlo u njegovim reakcijama na svedočenja oštećenih.

- Suđenje je od prvog dana dostiglo jedan nivo koji se ne menja. Meni je upečatljivo to da, uprkos masakru nezapamćenom u Srbiji, otac Uroša Blažića grčevito brani sina, pokušavajući da izbegne zatvorsku kaznu. Znamo da je kod njih pronađena ogromna količina oružja. Sam Blažić je izjavio da je oružje kupio na crnom tržištu, ne navodeći nikakve dokaze kojima bi to potvrdio. U pitanju su bile duge cevi, automatsko oružje, sanduci municije - što je teško nabaviti a da bezbednosne službe to ne primete - rekao je Radulović.

Kurir Televizija

"Selektivna pravda nas je dovela do krvavog pira"

Radulović je dalje istakao:

- Sve to što je sam Blažić radio godinama pred ovakav krvavi pir nailazilo je na odbranu roditelja jer su oni nisu dozvoljavali da on ode u zatvor. Dan danas nemamo odgovorne, niti se zna kako je on uspeo da se izvuče od robije za teško krivično delo - napad na službeno lice. Takav jedan prestup je prošao nekažnjeno i ta selektivna pravda koja nas je dovela do ovde je rezultirala ovakvom jednom krvavom piru.

"Hvalio se da može da pobije pola sela"

Damjanović je potom otkrila šta su joj svedoci oštećenih govorili o ocu Uroša Blažića:

- Meštani govore da se Radiša Blažić hvalio po selu da poseduje toliku količinu oružja da može da pobije pola sela - otkrila je Damjanović.

Kurir televizija Diskusija o suđenju Urošu Blažiću

Šta kada Blažić izađe iz zatvora?

Voditeljka je istakla da postoji opravdan strah u narodu jer je maksimalna kazna koja se može dodeliti Urošu Blažiću - 20 godina, nakon koje će on imati 41 godinu. Potom se obratila Raduloviću i upitala da li se može nešto slično desiti nakon njegovog izlaska.

- Pod jedan, lično ne verujem da će on izaći živ sa robije nakon 20 godina. Pod dva, godinu i po dana pričamo o promenama krivičnog zakonika. Kada je reč o Ribnikaru - podizanju krivične odgovornosti, a kada je reč o ovom slučaju - podizanju maksimalne kazne za mlađe punoletnike. Svima je jasno da je ovo jedan zločin gde pravda ne može biti dotaknuta, a kamoli zadovoljena - rekao je Radulović.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs