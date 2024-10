- Ovde se radi o poremećaju strukture ličnosti, oni su egoisti, oni moraju da ispune sve svoje želje i potrebe bez obzira na okolinu. Ovde nema empatije i ovde vidimo model koji se zove sadizam. Ovaj poremećaj ne može da traje dan, dva, tri i ostalo, već je od malena, dakle otkad se dete rodi i razvija, on svojim tokom ide. Apsolutno je moralo da bude primećeno i primećeno je. Najgore što se dešava sada jeste taj sadizam, on uživa u tome. To su odlike ponašanja lica koje ima poremećaj strukture ličnosti. Što se veštačenja tiče, ono je urađeno, i tu nema nikakve dileme. Ta osoba nema duševnu bolest, jer da ima, drugačije bi išla procedura. To ne bih komentarisao, jer je veštačenje urađeno i ne trebaju dodatna. Kroz ovaj model ponašanja bih to sve posmatrao. Takođe, trebalo bi znati, što se tiče masovnih ubistva u Srbiji, od perioda od 1982. godine, pa do danas, ubijeno je 103 lica, što se tiče masovnih ubistava. Tu imamo osobe koje su, najvećim delom, sa psihološkim bolestima, kao u Americi. Doduše, ta ubistva su se dešavala, za razliku od Amerike u kojoj se dešavalo u ruralnim sredinama, kod nas je to bilo i u gradovima, recimo u Subotici, pa Leskovcu...