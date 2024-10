Optuženi Nedeljko Todorović, kako se navodi u optužnici, predložio je Vušoviću da on kontaktira doktora "koji je nekada radio u zatvoru Zabela, ali je dobio otkaz" da im pomogne da pronađu najdelotvorniji otrov. Todorović: Video sam se sa doktorom, nisam mu otvarao karte do kraja, a sam video da hoće, ali ne zna šta konkretno. Prvo hoću da se dogovorim sa tobom šta i kako. Vušović: Neka nam da ideju kako najbolje da otrujemo, kaži mu da nam treba savet i stručno mišljenje. Todorović: Cijanid je težak za rukovanje. Zvaću ga sutra da kaže svoju cenu i da nam pripremi, spakuje, a da mi odnesemo. Vušović: Taj "botulin" je najbolji. Todorović: Jedna mrva može 9.000 ljudi da otruje. Međutim, u martu 2021.Todorović je obavestio optuženog Luku Cerovića da ne može botoks da se koristi kao otrov jer je to već rastvoreni "botulin", i da ipak treba cijanid, ali da će "doktor da ga spremi u hranu da ne ispari".

Vušović: Najeo se pečenja, lepo mu je bilo, a ništa nije osetio jer je isparilo. Ovo nam treba, "botulinum toksin". Razmišljam da preko nekog doktora to nađemo, ili hemičara. To je najjači otrov na svetu, cijanid je k...c, jeste opasan, ali su sve to testiranja na životinjama. Zanima me jel se taj "botulinum toksin" primenjuje u farmaceutskoj industriji, da ga nisu osiromašili. Znači, liže prste, pojeo sve i smeje nam se, a onaj ker je umro (testirali cijanid na psu), ali su mu dali posle 15-20 minuta na hladan ćevap.