Daliborov emocionalni slom, kao i tišina oko nestanka Danke Ilić u porodici Dragijević, samo dodatno doprinose složenosti ovog slučaja. Dok javnost i dalje čeka na odgovore, poslednja svedočenja, uključujući i to da je Dalibor bio vidno potresen zbog hapšenja svog brata Dejana, postavljaju pitanja o mogućoj odgovornosti i motivima osumnjičenih.

- Do sada je sve išlo onako kako je bilo očekivano, bar što se tiče postupka. Jedino što se može smatrati problemom je to što je tužilaštvo bukvalno u poslednjem trenutku podnelo optužnicu, dan pre isteka roka, što može da govori o tome koliko je čvrsta. Da je optužnica zaista čvrsta, verovatno bi bila spremna mnogo ranije. Šta se čekalo šest meseci, to je pitanje za tužilaštvo. Naravno, odbrana je podnela prigovor na optužnicu, što je zakonski moguće i očekivano. Sud će sada razmatrati taj prigovor i odlučiti da li je osnovan, odnosno da li će optužnica biti potvrđena i pravosnažna, nakon čega bi počeo glavni pretres, ili će biti vraćena tužilaštvu na dopunu. U slučaju da se optužnica vrati na doradu, s obzirom na proteklih šest meseci, postoji velika verovatnoća da okrivljeni budu pušteni iz pritvora - rekao je Todorović.