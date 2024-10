- Nakon svadbe sam zajedno sa svojim prijateljima otišla u poznati lokal u Crnoj Gori u kom je pevala te večeri Vesna Zmijanac. U jednom momentu sam želela da telefonom snimim izvedbu pesme i kada sam prišla bliže bini izvinila sam se ljudima koji su stajali u blizini i rekla da želim da snimim pesmu. Međutim, kako je uz mene stajao i moj prijatelj, njemu nisu dozvolili prolazak. Ja sam pokušavala da objasnim da je on sa mnom i da neće prilaziti dalje. U tom momentu jedan od članova privatnog obezbeđenja nekoga iz kriminogene sredine me je uzeo za ruku nasilno, na šta sam odreagovala rekavši da me pusti, ali je usledio za mene još veći šok, kada me je taj isti čovek pesnicom udario u predelu usana - objašnjava V.Đ. za Kurir i dodaje da je u pitanju muškarac krupnije građe koji je, kako kaže, odranije poznat policiji.