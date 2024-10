Ovo je ispričao jedan od 25 svedoka koji su saslušani u istrazi ubistva Danke Ilić (2) , za koje se terete Dejan Dragijević i Srđan Janković, dok se Dejanov otac Radoslav tereti da je pomagao učiniocu nakon izvršenog krivičnog dela. Kako je svedok objasnio, on je sa Radoslavom i njegovom suprugom Svetlanom ranije pričao o tome da im iskona dva groba, a da su to realizovali 3. aprila, dan pre nego što je policija stavila lisice njihovom sinu Dejanu Dragijeviću zbog sumnje da je sa Srđanom Jankovićem 26. marta u Banjskom Polju ubio Danku Ilić i njeno telo bacio na deponiju. Svedok je objasnio da je svojim rovokopačem iskopao rupe i da su izvezli tri prikolice zemlje.

Radoslav Dragijević (74), otac optuženog Dejana, koji je i sam optužen i to da je pomagao u sakrivanju tela deteta, potvrdio je da su dve rake iskopane dan pre hapšenja njegovog sina Dejana.

- More, proklete rake, i sad zvrje prazne, sin i žena su mi zakopani u druge dve novoiskopane. A naručio sam sa pokojnom suprugom to kopanje dve, tri nedelje pre nego što je čovek mogo da dođe. Onda me je pozvao, kaže rovokopač mu u blizini pa mogu li ja sa traktorom da dođem na Novo groblje u Zlotu. Došo sam, završili smo posao, i onda je trebalo da se stave betonski blokovi, ali ovo nas zadesi - objasnio je Radoslav, koji se brani sa slobode.