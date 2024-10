Nikoli Filipoviću (31) pripadniku vračarskog klana i desnoj ruci Nikole Vušovića, zvanog Džoni sa Vračara, koji je 22. oktobra uhapšen u Barseloni, sudi se pred Specijlanim sudom u Beogradu sa ostalim "vračarcima". Filipoviću se konkretno na teret stavlja da je sa okrivljenim Markom Drakulom pre nekoliko godina digao u vazduh "porše" Lazara Vukićevića.

Prema navodima optužnice, Drakula je bio pripadnik klana i sa optuženim Nikolom Filipovićem je godinu dana pre nego što je Vukićević ubijen u Ritopeku, postavio bombu pod njegov "porše" parkiran ispred kuće na Vračaru. Javno tužilaštvo za organizovani kriminal u optužnici navodi da su vračarski klan predvodili odbegli Nikola Vušović, zvani Džoni sa Vračara i Radoje Zvicer.

O tome da je Filipović sa Drakulom opservirao Vukićevića, koji je kasnije, tačnije 14. oktobra 2020. ubijen u kući strave u Ritopeku, na nedavno ordržanom suđenju vračarskom klanu u Specijalnom sudu u Beogradu pričao je i Milorad Vukićević, otac Lazara Vukićevića koji je pominjao i Filipovića, ali i Nikolu Vušovića.

X@policia Hapšenje Nikole Filipovića

- Ta eksplozija se dogodila 7. oktobra 2019. Desetak dana ranije nam je policija došla na vrata i rekla da se sprema atentat na Lazara i da budemo oprezni. Ja sam to shvatio ozbiljno, ali on nije, nije preduzeo nikakve mere opreza, njegov stav je bio "ovo je moj kraj, neću da se krijem". Ja sam obilazio, dežurao oko kuće. Videćete čak iz transkripata da su se smejali i komentarisali "vidi onog Lazarevog oca, ide sa lampom oko kuće i kvari atentate". Prepoznao sam Marka Drakulu, i onog Filipovića, Drakuli sam nekoliko puta uperio baterijsku lampu u lice, menjali su automobile, čekali oko kontejnera, čekali su Lazara da dođe kući. Filipovića tada nisam znao po imenu, ali sam znao da je sin onog Boška Filipovića, koji je zapalio svoj porše. Naša kuća ima tri ulaza, lako im je bilo da opserviraju - ispričao je Milorad Vukićević svedočeći na suđenju takozvanom vračarskom klanu.

On je naveo i da je toga dana sada već uhapšenog Filipovića video kako sedi u pikapu žute boje u blizini njihove kuće i da je on iz automobila aktivirao eksplozivnu napravu, koju je prethodno postavio Drakula.

Damir Dervišagić, screenshot X/policia Zapalio "porše" Lazara Vukićevića

- Drakula je čekao da odem u pekaru i da postavi bombu. Pas je lajao na njega, Lazar je sa devojkom spavao u kući, niko nije pratio kamere. Taj Filipović je sedeo od dva do četiri sata u pikapu i gledao, video sam ga. Izlazio sam sa unukom, šetao. Ne znam kako se Marko Drakula brani pred sudom, ali je to bio klasičan pokušaj ubistva, na najsuroviji način. U našoj ulici je Lazara povredio, bilo je krvi ali Lazar nije hteo da to uđe u zapisnik, da se ti njegovi navodni neprijatelji ne bi naslađivali, a videćemo i ko su. Devojka 1988. godište ostala gluva zahvaljujući Marku Drakuli i ostalima, ali ona neće da svedoči jer se plaši da su oni neka mafija. Mogao je da nagrdi sve živo, eksplozija je bila tačno u 15.40 sati - posvedočio je otac pokojnog Lazara Vukićevića.

Na tom glavnom pretresu Milorad Vukićević pomenuo je i Nikolu Vušovića, koji je bio blizak saradnik Radoja Zvicera, odbeglog vođe kavačkog klana.

Damir Dervišagić/privatna arhiva Marko Drakula postavio bombu, Nikola Filipović je aktivirao

- Marko Miljković, iz ove grupe Belivuk za ovaj porše tereti Nikolu Vušovića, kog ja znam iz kraja i u to ne verujem. Marko Drakula zna istinu. Taj Nikola Vušović, zovu ga Ludi Džoni i Ćopavi Džoni, dolazio je dok sam držao neki lokal, ne znam zašto bi on to uradio, Miljković kaže da ima dokaze - rekao je on a na pitanje da li zna nešto o sukobu Lazara i Vušovića, odgovorio je da je čuo samo gradske priče.

- Pričali su po gradu o nekim sukobima, ali to su tuče momaka od 15 ili 16 godina. Valjda je taj Vušović ranjen, nikad mi to Lazar nije ispričao, i navodno ga zbog toga zovu Ćopavi Džoni, navodno da ga je Lazar ranio. Ali to mi ne liči na Lazara, nikada nije nosio oružje - rekao je otac pokojnog Lazara Vukićevića.

Kurir je ranije pisao i o Bošku Filipoviću, ocu uhapšenog Nikole. U septembru 2017. stariji Filipović inače, biznismen i nekadašnji bokser zapalio je svoj skupoceni "porše kajen" koji je tada koštao 170.000 evra navodno, revoltiran što mu je pauk odneo terenac i tom prilikom ga oštetio.

Kurir Nikolin otac Boško Filipović zapalio svoj skupoceni džip

- Za Srbiju sam krvario na frontu, imao sam osam operacija, ovde sam i vojsku služio i sada moj život po nekome ne vredi ničemu. Sve su mi oteli, bacali su mi bombe na kuću, a sad su mi uzeli i auto. Faktički ga ukrali i slupali. Pošto sam ja sad niko u ovoj zemlji, ne treba mi ni ovaj auto, nema svrhe da postoji - naveo je tada Boško Filipović dok je palio sopstveni džip.

Boško Filipović je i pre ovog incidenta punio novinske stupce. O njemu se pisalo i 2015. godine kada je ispred jedne zgrade na Vračaru bačena bomba. Kako su tada izveštavali mediji, bomba je bila opomena za Filipovića.

- Boško Filipović je u to vreme služio kaznu kućnog zatvora sa nanogicom zbog napada na policajca - podseća izvor i dodaje da je Filipović više puta hapšen i osuđivan.