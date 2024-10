- Što se tiče Lazara Vukićevića, to je 14. oktobar 2020. Za Vukićevića, Radojevića i Ljepoju, nisam bio od početka kao za Veličkovića i Mitića. Za Vukićevića saznajem nekoliko dana ranije, da Belivuk, Miljković i Janković odlaze u Crnu Goru da probaju da otmu Mileta Radulovića Kapetana, za kog sam čuo da je posle ubistava u Grčkoj, počeo da sa Jovanom Vukotićem planira rat sa nama, da je bio visokopozicionirani škaljarac, i da je plan bio da sa njegovog telefona namame ljude. Naš zadatak je bio, kada oni to uspešno izvedu, odredimo mesto gde će doći Vukićević i Šarac. Oni su uspeli, Vukićeviću je poslata slika da je navodno Belivuk otet. Šarac je bio planiran za oko 18 sati, ali je odustao, Lazar Vukićević za kasnije i on nije odustao. Za tu akciju, braća Budimir su kupila fijat doblo, da se prevezu Šarac i Vukićević. Nemanja Đurić je trebalo da ih sačeka, Marko Đurić i ja da ih pratimo.

- Tešić je bio čistač i pratnja, a Miloš Budimir, Lalić i Draganić su čekali u kući. Dogovor je bio da se Vukićeviću kaže da u jednu futrolu, koju smo imali da se stavi telefon da ne bi mogao da ga koristi. Predao je telefon, išli smo preko Vrčina ka kući. Mi smo na vezi sa Miljkovićem, koji je u Crnoj Gori i u toku je sa akcijom. Ja sam se Smederevskim putem vratio. To veče, ili sutradan, Đurić mi je predao tu futrolu sa telefonom, Miljković mi je javio da ga uništim, bacio sam ga kod Beograda na vodi. Miloš Budimir me zvao da dođem, da zamenim nekoga, da učestvujem u prosipanju ali je padala kuća, pa su odustali. Od Đurića sam saznao da je prošlo sve kako treba, ali da je potegao pištolj, da su ga prebili od batina. Plan je bio da se ne ubije odmah, da se sačekaju Veljko i Marko da se vrate da ga ispituju ali je ubijen - završio je izlaganje o ubistvu Lazara Vukićevića, navodeći da su posle tog zločina svi osim njega otišli u inostranstvo. Iz inostranstva. Miloš Budimir ga je, kako je naveo, zvao i pitao da podmetne eksploziv pod automobil Zdravka Radojevića u novembru 2020. godine.

- Od toga se odustalo. Kada su se vratili, rekli su mi da se Radojević povezao sa nekim Crnogorcem, da preti Marku Budimiru da će da ga ubije, da će da mu udari na ženu i dete ako ne nađe njega. To nam je stvorilo nervozu, mi to nikada nismo radili. Belivuk mi je tada, par dana pre otmice, rekao da je moja uloga da pravim udes kada ga budu pokupili kod Laste. Tog jutra, saznao sam da treba da dođe sivim pasatom, malo je kasnio. Nebojša Janković ga je posetio, Đurić i ja smo napravili saobraćajku da niko ne prođe. U kući su bili MIljković, Belivuk, MIloš Budimir. Ja sam otišao prethodno da pokupimo kombinezone od nekog čoveka, svratili smo usput, uzeli i hranu i otišli do kuće u Livadicama. Ono što znam, pre otmice i ubistva, bio je plan da se napravi lažno pucanje na kuću Marka Budimira. To su otišli da urade Marko Miljković, Lalić i Budimri. Kada sam došao u kuću, zatekao sam Miljkovića, Radojevića i tu je bio Miloš Budimir. Pričali su sa Radojevićem, došli su i Draganić i Janković, doneli su pištolj, streč foliju i dali smo mu prvo da ispipa pištolj, da napuni šaržer. Onda je Janković uzeo pištolj i smotao u streč foliju. Tada smo doneli odluk da ćemo na Radojeviću biti MIloš Budimir, Veljko i ja - nastavio je detaljno priznanje svedok saradnik.