U Višem sudu u Beogradu nastavljeno je suđenje Miroslavu Aleksiću , učitelju glume i vlasniku škole "Stvar srca", koji je optužen za silovanje i nedozvoljene polne radnje nad polaznicama njegove škole. Suđenje koje je izazvalo veliku pažnju javnosti dodatno je uzburkalo emocije, naročito nakon što je Aleksićev advokat Zoran Jakovljević odbio da postavi pitanja svedocima, pravdajući to lošim zdravstvenim stanjem svog klijenta.

Advokat odbrane: "Ne želim da mrcvarim svog klijenta"

Na jučerašnjem ročištu, Zoran Jakovljević , branilac Miroslava Aleksića, šokirao je sudnicu odbijanjem da postavlja pitanja svedocima jer kako je rekao, "nije želeo da mrcvari svog klijenta, koji je već ionako u lošem stanju", dodajući da je imao i zamerku na prethodnim ročištima kada su dva svedoka bila u publici i slušala glavni pretres, iako to nije dozvoljeno.

Novinarka Kurira: "Očekivali smo odlaganje, ali smo bili iznenađeni"

- Prema rečima njegovog advokata, on je rekao: "Ne želim da postavljam pitanja svom klijentu jer svakog trenutka može da mu pozli i, uslovno rečeno, može pasti ovde na pod." Ovo ukazuje na to da je advokat uveren da je zdravstveno stanje Miroslava Aleksića veoma loše. Iako postoje veštačenja koja potvrđuju da je Miroslav Aleksić sposoban da prati suđenje, moram da kažem da smo juče negde očekivali i odlaganje suđenja. Da podsetim gledaoce, zbog njegovog teškog zdravstvenog stanja nije se pojavljivao na nekoliko prethodnih ročišta, i svi smo bili iznenađeni što se uopšte pojavio - rekla je Nedeljković i dodala:

- Međutim, nismo očekivali da će suđenje trajati tako kratko, jer je njegov advokat odbio da ispituje svedoke, u ovom slučaju Saru i Nataliju. Sara je rekla da ostaje pri svemu što je izjavila, a Nataliju je ispitivao sudija, i tom prilikom je rekla da je pohađala ovu školu od 1997. do 1998. godine i da apsolutno nema nikakve veze s devojkama koje su mnogo mlađe od nje. Mika Aleksić se tada prvi put oglasio i rekao da ne zna o čemu se radi i zašto ona uopšte svedoči.

Advokat Nebojša Perović: "Sva pažnja usmerena je na javnost"

- Svaki branilac bira način na koji će pružiti delotvornu odbranu svom klijentu. Ja ne bih ocenio ni komentarisao taj pristup, to je njegova odluka. Sudsko veće uvek procenjuje sve što se u postupku iznosi kao dokaz. Što se tiče toka suđenja, nisam detaljno upoznat, uglavnom pratim informacije iz Kurira. Ono što mi smeta, kako u ovom, tako i u mnogim drugim postupcima, jeste to što se mediji često pre istrage oglašavaju o nečijoj krivici. Mediji često pre istrage ili suđenja proglase nekog krivim, a to je nešto što narušava pravičnost postupka. Istraga bi trebala biti zatvorena za javnost, ali čim se nekom odredi pritvor, posebno ako je u pitanju javna ličnost, odmah kreće hajka i linč u medijima - rekao je Perović.