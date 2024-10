- S obzirom na to da je zastupnica dečaka ubice i njegovih roditelja prigovorila nalazu, koji se odnosi na to da li je maloletni ubica u trenutku zločina shvatio svoje postupke, što je vazno za parnični postupak, može se zaključiti da im on ne ide u korist i da su stručnjaci na osnovu celokupne dokumentacije, ali i neposrednog razgovora, došli do zaključka da je bio sposoban da shvati, odnosno rasuđuje u trenutku kada je izvršio zločin - kaže sagovornik Kurira.