- U ovom slučaju Centar za socijalni rad je podneo tužbu Osnovnom sudu za lišenje roditeljskog prava. To je takav postupak gde je zakazano ročište na kome će se razmatrati ta tužba. Sud može da usvoji tužbu ili da je odbaci - potvrdila nam je Ana Gajić Ristić, sutkinja i portparolka Osnovnog suda u Nišu.

Novinari na ovom ročištu neće moći da prisustvuju jer je javnost isključena s obzirom na to da je reč o maloletniku. Lišenje roditeljskog prava zapravo znači da otac i majka ne mogu više da brinu o dečakovom obrazovanju, da ga čuvaju, ali su obavezni da obezbeđuju sredstva za njegov život.

Mića Simić, otac ubijenog Andreja nije želeo da komentariše postupak pred Osnovnim sudom za lišenje roditeljskog prava. On je prošle nedelje Kuriru ispričao da se predistražni krivični postupak "pomerio s mesta" od kada je predmet prešao iz osnovnog u Više javno tužilaštvo, a da je za to bilo potrebno 10 meseci.

- Mi smo doživeli nešto najstrašnije što jednim roditeljima može da se dogodi. Roditelji dečaka ubice do sada ne pokazuju nikakvu odgovornost za to što se dogodilo. To vidim i rezonujem po potezima koje oni povlače. Dečak je nosio ranac sa mačetama i noževima po Niškoj Banji. Bezbroj puta sam ih opominjao da nešto nije u redu sa dečakom, da se i čudno ponaša, da nosi ta sečiva i po gradu, ali niko nije reagovao. Negirali su da ima problema sa dečakom - rekao je prošle nedelje Mića Simić.