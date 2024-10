- Nisam došla da vam izjavim saučešće jer nisam mogla da vas pogledam u lice, ljudi su zbog mene preminuli. Nemam nikakvu odbranu za to što sam učinila. Tog dana sam bila sama, muž mi je bolovao od raka, bio je nepokretan, krenula sam da mu nešto donesem, nije trebalo to da uradim. To što sam učinila me progoni, išla sam u crkvu da okajem grehe. Suprug mi je umro jula meseca, kad god odem na groblje palim sveće i za Ljubomira i za Radmilu, neka im Bog podari carstvo nebesko.Izgubiti oca i majku najteži je gubitak. I meni je majčica umrla. Žao mi je, kriva sam, imate pravo i život da mi uzmete, neću da se ljutim - govorila je sve vreme plačući Biljana Stanojević.