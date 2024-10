- Belgijska policija uočila je automobil marke "audi" francuskih registarskih tablica, a zbog sumnje da se radi o vozilu nestalog para, policija je zaplenila automobil radi analiza. Upoređujući registarske tablice sa izdate poternice, utvrđeno je da se radi upravo o vozilu para. Uz to, istražitelji su došli i do hotela gde su tokom boravka u Belgiji odseli roditelji sa bebom, međutim, po dolasku policije, oni ni tamo nisu zatečeni - pišu francuski mediji i dodaju da će se najverovatnije istražitelji, posle Belgije, uputili u Srbiju, jer, kako se pretpostavlja, moguće je da se par uputio ka zemlji odakle su rodom.

Na jučerašnjoj konferenciji za novinare, javni tužilac Etik Mathais u Bobinju, nije zvanično potvrdio da će se istražitelji sada uputiti u Srbiju, međutim, nije ni demantovao ovu informaciju, s obzirom na to da bi to bio najverovatniji sled okolnosti, s obzirom na to da se radi o paru poreklom iz naše zemlje.