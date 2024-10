Advokat Marko Janković, koji zastupa porodice oštećenih u postupku koji se pred Višim sudom u Beogradu vodi protiv Vladimira i Miljane Kecmanović, roditelja maloletnog ubice koji je 3. maja prošle godine u masakru u Osnovnoj školi Vladislav Ribnikar ubio devetoro vršnjaka i radnika obezbeđenja, objašnjava za Kurir da je za krivično delo za koje je proširena optužnica zaprećena kazna do tri godine zatvora.

- Glavni pretres neće početi iznova, u pitanju je proširenje optužnice koju tužilaštvo može i usmeno da iznese na glavnom pretresu. M ože se dogoditi da se , na zahtev odbrane, pretres odloži na kraći rok ukoliko im bude potreban za pripremu odbrane na proširenje optužnice. Do sada izvedeni dokazi, po mom mišljenju, imaju snagu potrebnu za ovo optuženje - navodi advokat Marko Janković.

Glavni javni tužilac VJT u Beogradu Nenad Stefanović precizira da je do proširenja optužnice došlo nakon prikupljanja svih relevantnih dokaza u toku krivičnog postupka protiv okrivljenih, koji je trenutno u fazi glavnog pretresa pred Višim sudom u Beogradu, protiv Vladimira Kecmanovićazbog krivičnog dela T eško delo protiv opšte sigurnosti, a protiv Miljane Kecmanović zbog krivičnog dela Nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Stefanović ukazuje da postoji opravdana sumnja da su oni u periodu od 30. aprila 2022. godine do 3. maja 2023. godine grubim zanemarivanjem svoje dužnosti vaspitavanja, zapustili svoje maloletno dete, koje je 3. maja 2023. godine upotrebom vatrenog oružja lišilo života radnika obezbeđenja u Osnovnoj školi Vladislav Ribnikar i devetoro učenika te škole, kao i jer je teško povredilo nastavnicu istorije i još petoro učenika.

- To znači da Vladimir Kecmanović sada može da bude osuđen na kaznu do 15 a Miljana Kecmanović preko pet, odnosno do osam godina zatvora - objašnjava izvor Kurira.