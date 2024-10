- Optuženi i ja nismo bili u komunikaciji nekoliko godina pre incidenta u Nišu. Nismo imali ni verbalne ni fizičke sukobe sve dok nije proradila pesnica - ispričao je Antonijević pred sudom, navodeći da Bjelogrlića nije provocirao, kako je on to izjavio u svojoj odbrani.

On je ispričao da mu je Bjelogrlić, dok je sedeo u društvu, prišao iznenada s leđa i udario ga.

- Onda je nastavio da me vređa, da mi psuje majku i "Daru", i da mi preti da će da me ubije. Krenuo je prema čaši na stolu, ali sam uspeo da je sklonim, a onda sam se odupro nogom. Kolege koje su bile tu pokušale su da smire situaciju, da nas razdvoje, ali me je Bjelogrlić opet udario. Dohvatili smo se, pali smo na pod i gušali se - ispričao je pred sudom reditelj i odgovarajući na pitanja sudije dodao da na podu nije bilo udaraca.