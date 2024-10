On je ceo slučaj prijavio policiji i nada se da će ova vrsta krađe prestati. na društvenim mrežama postoje dve prevarantske objave — jedna je objava gde je Nebojša predstavljen kao profesor, a druga sa videom gde on kao priča o toj masti.

Neša ima svoj raj na zemlji, udaljenom 20 kilometara od Niša , u selu Miljkovac odnosno izletištu Vidrište. Pre mnogo godina zainteresovao se za trave i ispostavilo se da je Niš prebogat raznim lekovitim rastinjem. Onda je došla era društvenih mreža gde on ima svoje profile i tu daje savete, recepte za razna jela od gljiva i trava. Prevaranti su upravo ikoristili njegovu popularnost u tom svetu zdravih navika i čajeva tako da po Balkanu prodaju mast koja sve leči.

- To je sve meni jako tužno. Sve što sam radio i gradio, sada neko koristi da bi uzeo neki ćar. Moram da upozorim ljude da bilo koji video da pogledaju, moraju da znaju da ja koristim isključivo staroniški dijalekt bez korišćenja svih padeža, a to veštačka inteligencija ne može da kopira. U ovom videu za mast, ja samo otvaram usta, a glas koji se čuje govori nekim bosanskim narečjem i to s nekim nepostojećim akcentom na Balkanu - priča Neša.