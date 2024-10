"Dečak je stajao na travnatoj površini pored bandere i igrao se zvoncetom od bicikle. Naišao je kombi i započeo polukružno okretanje. Nismo čuli udarac, u jednom trenutku smo videli dečaka ispod kombija. Glava mu je bila ispod zadnjeg desnog točka, video sam da je bila krvava, ali nije bilo mnogo krvi. Počeli smo da vičemo vozaču da krene unapred, a on je pošao unazad i prešao dečaku preko glave. Počela je da ide krv".

Ovim rečima svedok Nikola Dinić opisao je u tužilaštvu poslednje trenutke života Edina Krstića (4) koga je, kako se navodi u optužnici, kobijem usmrtio Slavoljub Jocić (49) iz Popovca, 12. maja 2021. godine oko 8.45 časova u tom selu. Suđenje u Osnovnom sudu u NIšu pet puta je odlagano zbog nedolaska Dinića. ali se on danas konačno pojavio i svedočio. Sudija Goran Dimitrijević pročitao je njegov iskaz dat u tužilaštvu posle nesreće, sa kojim se Dinić i danas saglasio.

On je u izjavi tužilaštvu naveo da se nalazio u pošti u Popovcu sa rođakama kada je naišla Kristina Krstić sa sinom Edinom. Kristina je završila pre njih i izašla, Edin je vozio biciklicu kojom se odvezao do travnate površine pored bandere. Kristina mu je rekla da je sačeka, on je sišao sa bicikle i igrao se sa zvoncetom. Nakon što gaje pregazio kombi, Dinić je ispričao da su pokušali da izvuku dečaka, ali da nisu mogli.