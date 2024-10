Opšte je poznato da je osamdesetih godina država slala kriminalce u inostranstvo kako bi eliminisali politički nepodobnu emigraciju. Sve to bilo je organizovano na zahtev Staneta Dolanca .

To spektakularno bekstvo se i danas prepričava. Svi policajci su bili odustali od potere osim jednog koji je onako zadihan stigao do njih, a onda su oni uperili pištolj u njega, naredili mu da se skine go i da se vrati nazad tako ponižen.