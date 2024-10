- Kao što je objavljeno, došlo je do grubog zanemarivanja dužnosti i vaspitanja od strane roditelja. Nova saznanja do kojih smo došli jesu zanemarivanje psihičkog stanja deteta i neadekvatno reagovanje na njegovo ponašanje. Ranije je istaknuto da je dečak tražio promenu smene u školi, a pravi razlog toga jeste to što je dete razvilo osećaj nepripadanja. Roditelji su nakon toga dobili preporuku da se obrate psihologu, a oni se nisu odazvali na to. Ono što je takođe interesantno jeste činjenica da se nakon toga ništa nije promenilo u njegovim osećanjima, već su se samo pogoršala. Smetalo mu je to što više nije bio najbolji u okruženju - rekao je Nedić i dodao: