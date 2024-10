Prema poslednjim informacijama dolazi se do izjave Adnana Beganovića, portparola MUP-a Unsko-sanskog kantona: "Tužilaštvo je konstatovalo da opisani događaj ima obeležja krivičnog dela iz člana 201. KZ FBiH, odnosno 'terorizma'. Uviđaj je još u toku radi utvrđivanja uzroka i motiva" , a o tome šta jedan čin karakteriše kao teroristički, kao i o detaljima pomenutog događaja za emisiju " Puls Srbije vikend " koja se emituje na Kurir televiziji govorili su gosti Rajko Nedić, glavni odgovorni urednik Kurira i Milan Popović, advokat.

- Moramo imati u vidu da je ovo vrlo rana faza postupka. Ne postoje sve informacije i dosta toga se još uvek istražuje. Postupak ga za sada tretira u smeru terorizma, a ono što je važno napomenuti jeste da sud nije vezan pravnom kvalifikacijom tužilaštva. To znači da tužilaštvo postupak sada može okarakterisati kao terorizam, a kasnije ga voditi kao neko drugo krivično delo.

- Uhapšeno je nekoliko osoba za koje se zna da su imali materijal poput laptopva, novca i papira ispisanim arapskim natpisima. Zanimljivo je da za dečaka kažu kako je u školi bio odličan đak, nije pravio probleme i da je bio predsednik odeljenske zajednice. Postavlja se pitanje ko stoji iza ovog dela, odnosno da li je to otac ili zajednica vehabije? Prisustvo ovakvih pokreta u Bosni, kao i sam internet i povodljivost tog dečaka doprineli su ostvarenju ove situacije.

- To su samo posebne situacije, a uglavnom se uvek zahteva da se ne pribegava takvim merama. Prvenstveni zadatak svakog policajca jeste da napadača liši oružja i da ga onesbosobi za izvršenje napada.

- U sajber svetu bio je potpuno raspušten i niko ga nije proveravao. Pitanje je da li je dečak ubica dobijao neke instrukcije preko interneta i igrica kojim saznajemo da se bavio, odnosno da li ga je neko naveo da to svesno uradi? To za sada nije dovoljno ispitano, znamo samo da je dečak ubica bio svestan šta radi i da se dugo pripremao za to. Sklapaju se kockice, a tek ćemo saznati da li još neko za koga ne znamo stoj iza odluke dečaka.