Kačarević

"Nisam namestio Šarca"

U Specijalnom sudu u Beogradu gde se sudi "vračarskom klanu" za ubistvo Aleksandra Šarca svedočio je i okrivljeni Nikola Kačarević koji je izneo svoju odbranu i naveo da nije kriv za ono što mu se stavlja na teret. Kačarević je naveo da su sa Šarcem poznaje od 2008. godine i da su bili bliski prijatelji koji su i celo pre pre nego što je ubijen proveli zajedno, porodično.

- Moja žena im je poslala skrinšot da je toga dana Aleksandar Šarac zvao mene da se vidimo, a ne ja njega - rekao je Kačrević i dodao da su neposredno pre ubistva njegova bivša supruga Tamara Đurić i udovica Aleksandra Šarca, Sanja Šarac bile na ručku. Takođe, u svoju odbranu naveo je da se tog dana sa dvojicom prijatelja dogovorio da montira plakar u stanu.

- Na dan kada je moj život izgubio život, on me pozvao i pitao da li je Tamara ustala, da zajedno sa njom i njegovom suprugom Sanjom odemo na doručak, ali je ona još spavala. Ja sam otišao na plac, a onda da kupim šarke i lajsne koje su falile za plakar. Pozvao me Šarac i pitao da se nađemo u Ušću, pošto je on išao da kupi detetu igricu. Zvala me u međuvremenu i Tamara, rekla mi je da ide sa Sanjom Šarac na Vračar negde na ručak ili piće i rekla mi da je Šarac rekao da ide sa mnom, pa je interesovalo kada ću da dođem kući da montiram plakara - ispričao je Kačarević u martu pred sudskom govornicom.

Okrivljeni Kačarević je zatim naveo da su pričali, jeli ćevape, a da je nakon toga Šarac otišao da kupi igračku detetu.

- Ja sam otišao u apoteku da kupim lek. Razišli smo se, ja sam nameštao plakar u stanu, a onda je pozvala jedna drugarica i rekla da je Šarac ranjen. Tamara je zvala Sanju, ona se prvo nije javljala, pa se javila i kroz plač joj rekla da je Šarac ranjen. Bili smo u šoku, jer smo do pre 15 minuta bili zajedno - ispričao je iznoseći odbranu suprug Tamare Đurić.