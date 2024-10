Kako smo ranije pisali, kao direktni izvršilac ubistva naveden je Lazar Ilić (27) iz Kraljeva koji je nalazi u spuškom zatvoru. Naime, Ilić je samo nekoliko meseci nakon ubistva u TC "Ušće" pobegao u Crnu Goru, ali je tada uhapšen zbog planiranja likvidacije Marka Ljubiše Kana, visokorangiranog pripadnika " škaljarskog klana ", a za to krivično delo osuđen je u februaru pred podgoričkim Višim sudom na pet godina zatvora. Kao "lokator" i osoba koja je javljala svojim članovima grupe gde se nalazi Aleksandar Šarac, sa kim sedi i šta ima obučeno označen je Nikola Kačarević , bivši suprug starlete Tamare Đurić . Kačarević je, prema navodima optužnice, odavao informacije saboricama i to za 6.000 evra.

Vušović: Nema promašaja tu, daćemo vam tačno gde sede od vrata koji sto, ko je sve za stolom, šta imaju na sebi. To je sutra hajdučki ustanak.

Vušović: To je to braćo, naš je danas smrad, znači samo smireno i pravo u metu. Lagano, prolazite bez stajanja, samo rokanje. Repetirajte utoke pre ulaza i samo tras, tras. To je sve 20 sekundi ukupno. Pripadnike grupe potom obaveštava da je meta stigla u restoran i objašnjava im tačnu lokaciju gde sede.