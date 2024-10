- Mama me je pozvala da kaže da on nije došao kući, počeli smo da ga tražimo. Kada smo pozvali policiju i bolnicu saznali smo da je u Urgentnom centru, a lekarka mi je rekla da je u komi i da ga je tuklo više lica. Ja sam pitala odakle joj to, nije mogla da se seti. Moj brat je parkirao auto na nekih 50 metara odatle. Da se on vratio u kola, on bi umro u njima. On je veštački bio održavan u životu tih mesec dana, jedini razlog što je i toliko preživeo je to što je bio u bolnici - rekla je sestra preminulog.