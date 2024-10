Radović ukazuje da je nelogično i brisanje odredbe koja se odnosi na postupanje javnotužilačkog saradnika za krivična dela za koja je propisana kazna zatvora do pet godina i postupanje višeg javnotužilačkog saradnika za krivična dela za koja je propisana kazna zatvora do osam godina. On pojašnjava da javnotužilački saradnici čine nezamenjiv deo svakog javnog tužilaštva, s obzirom na to da je reč o osobama koje imaju položen pravosudni ispit i poseduju stručna znanja za postupanje u krivičnim delima u zavisnosti od prethodno navedene propisane kazne zatvora.

- Onemogućavanje postupanja javnotužilačkih saradnika dovelo bi do kolapsa u javnim tužilaštvima, naročito u osnovnim javnim tužilaštvima na teritoriji Beograda, s obzirom na to da je iz godine u godinu zabeležen sve veći priliv predmeta za dela za koja mogu da postupaju javnotužilački saradnici - zaključio je Radović.